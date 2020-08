Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Moorgrund (ots)

Am 29.08.2020 um 17:45 Uhr befuhr ein Skoda Octavia die B 19 zwischen Waldfisch und Gumpelstadt. Zur gleichen Zeit kam dem Skoda ein schwarzer Pkw entgegen. Als der schwarze Pkw nach links von seiner Fahrbahnseite abkam und hierbei die Mittellinie überfuhr, kollidierten die beiden Fahrzeugen mit den Außenspiegeln miteinander. An dem Skoda entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden und der schwarze Pkw setzte sein Fahrt in Richtung Eisenach fort. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Diese sollten sich unter Telefonnummer 03695-5510 bei der Polizei Bad Salzungen melden.

