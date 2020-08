Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigtes Wanderschild an der Ottilienkapelle

Suhl (ots)

Durch aufmerksame Suhler Bürger wurde festgestellt, dass in der Nacht vom Freitag zum Samstag durch unbekannte Täter ein Wanderschild samt Träger an der Ottilienkapelle in Suhl umgestoßen und beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise zum Täter bzw. zum Tatablauf geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

