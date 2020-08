Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen

Bad Liebenstein (ots)

Am 28.08.2020 um 19:45 Uhr wurde ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Renault in Bad Liebenstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Fahrzeug wies keine Zulassungsplaketten an den angebrachten Kennzeichen auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß, der Renault nicht zugelassen war und die Kennzeichen nicht zum dem Fahrzeug gehörten. Weiterhin wurde noch ein Einhandmesser bei der Person aufgefunden. Durch die Polizeibeamten wurde daraufhin das Messer sichergestellt und gegen den Mann mehrere Anzeigen gefertigt.

