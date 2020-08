Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht im Gegenverkehr

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitag gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der schmalen Kreisstraße zwischen Zella-Mehlis/Ruppberg und Abzweig Oberschönau/Oberhof ein Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Dem Fahrer eines Fiat Wohnmobiles, welcher von Zella-Mehlis kommend in Richtung Oberschönau unterwegs war, kam ein dunkles Fahrzeug entgegen, welcher offensichtlich zu weit mittig die Straße befuhr und es kam zur Kollision der beiden Außenspiegel. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt unvermindert fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Spiegel des Wohnmobiles entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

