Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hebebühne beschädigt - Mann verletzt

Hildburghausen (ots)

Freitagmittag standen zwei Männer im Korb einer Hebebühne und brachten ein Banner am Ortsausgang von Hildburghausen an. Plötzlich kam ein LKW augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit angefahren. Der Fahrer schätzte die Höhe zur Hebebühne falsche ein und versuchte, unter dem Korb durchzufahren. Dabei blieb er mit dem Auflieger an der Hebebühne hängen und beschädigte diese. Einer der beiden Männer, der im Korb stand, verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Ein freiwilliger Drogenvortest beim LKW-Fahrer verlief positiv, weswegen er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Die Polizei hat alle weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell