Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bauwagen aufgebrochen

Eisfeld (ots)

Unbekannte öffneten zwischen dem 23.08.2020 (Sonntag) und dem 26.08.2020 (Mittwoch) gewaltsam das Vorhängeschloss eines Bauwagens auf dem Skaterplatz in der Straße "Eichholz" in Eisfeld und entwendeten mehrere Gegenstände im Wert von rund 200 Euro. Augenscheinlich nächtigten die Täter im Wagen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

