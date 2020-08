Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad-Teile entwendet

Hildburghausen (ots)

Zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr und Donnerstag, 5:00 Uhr entwendeten Unbekannte mehrere Fahrrad-Teile im Gesamtwert von etwa 250 Euro von einem Fahrrad des Herstellers "Cube", das im Hausflur eines Wohnhauses am "Markt" in Hildburghausen abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

