Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Glühende Brikets auf Wiese

Rhönblick (ots)

Unbekannte legten zwischen Mittwoch und Donnerstag mehrere glühende Kohlebrikets sowie Grillanzünder auf einem Grundstück in der Gebaer Straße in Helmershausen ab. Dadurch verschmorten Teile der Wiese. Weiterhin beschädigten die Täter den Gartenzaun. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

