LPI-SHL: Begegnung zweier LKW-Spiegel

Wasungen (ots)

Am Donnerstag gegen 13:45 Uhr begegneten sich zwei LKW im Gegenverkehr auf der Meininger Straße in Wasungen. Dabei kam es zur Beschädigung der Außenspiegel. Einer der LKW, bei dem es sich vermutlich um einen weißen Volvo handelte, setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

