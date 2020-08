Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dank der Polizei an alle Helfer

Hildburghausen (ots)

Am 23.08.2020 (Sonntag) gegen 16:30 Uhr büxten drei Schafe von ihrer Herde aus und liefen auf die Coburger Straße in Hildburghausen. Dort standen sie gegen 16:30 Uhr auf Höhe eines Autohauses und stellten eine Gefahr für Verkehrs-Teilnehmer dar. Die Ermittlung des Schafhalters nahm einige Zeit in Anspruch, in der hilfreiche Bürger sowie ein anderer Tierhalter die Schafe von der Straße trieben und diese vorübergehend einpferchten. Anschließend lud er die Schafe auf seinen Hänger und transportierte sie zum nächsten Tierheim. Dort holte sie der Eigentümer am nächsten Tag ab. Die eingesetzten Polizisten bedanken sich recht herzlich bei allen Helfern für deren uneigennützige Unterstützung, ohne die es den Beamten kaum möglich gewesen wäre, die Schafe von der Straße zu treiben und für deren artgerechte Unterbringung zu sorgen.

