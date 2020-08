Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneut erwischt

Suhl (ots)

Unter Betäubungsmitteleinfluss war Donnerstagnachmittag ein 18-Jähriger mit seinem Auto unterwegs, als ihn Polizisten der Einsatzunterstützung in der Schleusinger Straße in Suhl kontrollierten. Der freiwillige Drogenvortest verlief positiv, woraufhin der Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus kam. Er erhielt eine Anzeige. Bereits am Vortag ging der junge Mann den Polizisten ins Netz, als er während der Fahrt unter Drogeneinfluss stand.

