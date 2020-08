Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachschaden im Garten angerichtet

Struth-Helmershof (ots)

Üblen Schaden richteten Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Mittwoch in einem Garten in der Hauptstraße in Struth-Helmershof an. Dort zerstörten die Täter den Pool, Kinderspielsachen, ein Sonnensegel, den Rasenmäher, den Sandkasten sowie die Wäschespinne. Die Gartenmöbel mit dazugehörigen Sitzauflagen waren mit Farbe beschmiert. Die Unbekannten öffneten außerdem das Freigehege für die Hasen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

