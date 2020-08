Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad-Dieb konnte gestellt werden

Meiningen (ots)

Nachdem ein Mann aus Meiningen Mittwochmorgen den Diebstahl seines Fahrrades feststellte, fuhr in der Dieb am Nachmittag mit dem entwendeten Rad am rechtmäßigen Eigentümer vorbei. Dieser versuchte, den Langfinger festzuhalten, jedoch konnte er flüchten. Informierte Polizisten stellten den Fahrrad-Dieb in der Georgstraße. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass der 37-Jährige zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Die zuständige Staatsanwaltschaft erhielt eine Mitteilung. Der Dieb wurde angezeigt und musste das Fahrrad an den Eigentümer herausgeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell