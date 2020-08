Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Glasbausteine zerschlagen

Suhl (ots)

Zwischen dem 23.08.2020 (Sonntag) und dem 26.08.2020 (Mittwoch) beschädigten Unbekannte mit einem Pflasterstein mehrere Glasbausteine im Bereich des Windfanges am Hundesport-Vereinsheim in der Johann-Wendel-Straße in Suhl. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell