Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Bungalow

Suhl (ots)

Unbekannte drangen unberechtigt in ein Gartengrundstück in der Johann-Wendel-Straße in Suhl ein und zerstörten das Bad-Fenster eines Bungalows. Dabei entstand Sachschaden von etwa 50 Euro. Aus dem Innenraum ließen die Täter eine Wanduhr, ein Radio sowie eine Stichsäge im Gesamtwert von ca. 200 Euro mitgehen. Die Tatzeit ist nicht bekannt. Festgestellt wurde der Einbruch Dienstagabend. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

