Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug-Aufbrecher geschnappt

Suhl (ots)

In der Nacht zum Dienstag versuchten zwei Männer einen PKW im Haselweg in Suhl aufzubrechen. Dabei konnten die zwei Asylbewerber gestellt und namhaft gemacht werden. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung erfolgte die Durchsuchung der Unterkunft der Männer nach Diebesgut, da es bereits in den vergangenen Wochen im Stadtgebiet von Suhl vermehrt zu Eigentumsdelikten an Kraftfahrzeugen kam. Ein Zusammenhang mit den gleichartigen Taten wurde somit geprüft. Dabei konnte nichts festgestellt werden.

