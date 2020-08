Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Schönbrunn (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrtzeug-Führer beschädigte am Dienstag zwischen 9:45 Uhr und 10:15 Uhr vermutlich beim Einparken mit einem schwarzen VW die hintere linke Stoßstange eines BMW, der auf einem Parkplatz in der Gabeler Straße in Schönbrunn geparkt war. Danach fuhr der Unbekannte einfach weiter. Nach Zeugenaussage war der männliche Verursacher augenscheinlich älter als 50 Jahre alt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

