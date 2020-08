LPI-SHL: Gleich mehrere Straftaten

Landespolizeiinspektion Suhl

Montagnachmittag stellten Polizisten einen Fahrzeug-Führer in der Straße "Alter Graben" in Schwarzbach fest, gegen den ein Haftbefehl vorlag. An seinem Auto waren Kennzeichen angebracht, die eigentlich an einen Jeep gehören. Der Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Im Fahrzeug lagen eine Fahne mit der Aufschrift im Zusammenhang verfassungswidriger Organisationen sowie fünf gestohlene Nummernschilder. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte ein.

