Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fassade beschmiert

Suhl (ots)

Unbekannte beschmierten die Außenfassade eines Gebäudes am Platz der Deutschen Einheit in Suhl mit Farbe. Dabei entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Die Tatzeit ist nicht bekannt. Eine Zeugin stellte die Schmiererei Montagmorgen fest und informierte die Polizei. Hinweise nehmen die Beamten in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

