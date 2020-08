Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hinweise zum Schulbeginn

Hildburghausen (ots)

Nächste Woche, am 31.08 2020, ist es wieder soweit und die Schule beginnt. Im Landkreis Hildburghausen starten 552 Schulanfänger ihren neuen Lebensabschnitt. Die Schulanfänger wurden durch die Mitarbeiter Prävention der Polizeiinspektion Hildburghausen trotz Corona-Pandemie auf den Schulbeginn vorbereitet. So wurde den ABC-Schützen vermittelt, wie die Straße richtig überquert wird und welcher der sicherste Schulweg ist. Nicht immer ist der kürzeste Schulweg der Sicherste. Für die Kreisstadt Hildburghausen bleibt der vorübergehende Umzug der Astrid-Lindgren-Grundschule von der Waldstraße zum Gebäude der Förderschule in die Reinhold-Huhn-Straße in Hildburghausen bestehen. Hier gilt das Halteverbot im Bereich der Reinhold-Huhn-Straße weiterhin. Zudem werden die Verkehrsteilnehmer daran erinnert, dass an Schulen und Kindergärten im gesamten Landkreis Geschwindigkeitsbeschränkungen bestehen, die es zu beachten gilt. An die Eltern geht der Appell, dass diese ihren Kindern zutrauen, ein Stück Weg zur Schule auch zu Fuß zu gehen. Somit müssen die Kinder nicht mit dem Fahrzeug bis an die Schuleingangstür gefahren werden. Wie jedes Jahr zum Schulbeginn wird die Polizei in unserem Landkreis in den ersten Schulwochen verstärkt Schulwegkontrollen durchführen und erinnert im Vorfeld:

-auf die Einhaltung der Halteverbote an den Schulen und Bushaltestellen (bspw. die Schulbushaltestelle in der Waldstraße in Hildburghausen und das Halteverbot an der Schule in Themar). -auf die Gurtpflicht, auch für Kinder -Kindersitze nicht vergessen -erhöhte Achtsamkeit gerade für die Schulanfänger walten lassen -konsequente Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, da Eltern und Lehrer Vorbildwirkung gegenüber Kindern haben -den Kindern sichere Schulwege unter Einbeziehung der Fußgängerüberwege und Fußgängerampeln aufzeigen

Die Bediensteten der Polizeiinspektion Hildburghausen wünschen den Schulanfängern, Schülern und Lehrern einen guten Start in das neue Schuljahr und appelliert an die Vernunft und Vorsicht aller Verkehrsteilnehmer. Jedes Kind soll sicher in die Schule und wieder nach Hause kommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell