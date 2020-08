Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtasche mitgenommen

Floh-Seligenthal (ots)

Während eine Frau am Samstag gegen 13:15 Uhr ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Körler Straße in Floh-Seligenthal räumte, entwendete ein Unbekannter unbemerkt ihre Handtasche. Diese lag im Einkaufswagen. Der Beuteschaden wurde auf 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

