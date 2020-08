Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Mehrfamilienhaus

Hildburghausen (ots)

Am Sonntag gegen 20:15 Uhr kam es zum Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der "Unteren Marktstraße" in Hildburghausen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, so dass eine Ausbreitung der Flammen verhindert werden konnte. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Einschätzungen bei etwa 7.500 Euro. Alle 12 Bewohner mussten das verqualmte Gebäude verlassen. Verletzt hat sich niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

