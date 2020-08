Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigungen

Hildburghausen (ots)

Ein 52-Jähriger parkte seinen Pkw BMW in der Tiefgarage des Kauflandes Hildburghausen am 21.08.2020 zwischen 15:20 Uhr und 15:45 Uhr. Als er an seinem Pkw wieder ankam, stellte er jeweils einen tiefen Kratzer an der Fahrertür und an der hinteren Tür links fest. Wer die Kratzer verursacht hatte, ist unbekannt.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Pkw kam es in der Wilhelm-Rathke-Straße in Hildburghausen in der Zeit vom 18.08.2020 zum 21.08.2020. Durch unbekannte Täter wurde die Beifahrerseite eines hier abgestellten Pkw Mitsubishi zerkratzt.

