LPI-SHL: Verkehrsunfallgeschehen

Am 21.08.2020 befuhr gegen 07:50 Uhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerin die Bahnhofstraße in Heldburg und hatte die Absicht, auf die Straße Häfenmarkt aufzufahren. Beim Abbiegen übersah sie die vorfahrtsberechtigte 81-jährige Radfahrerin, welche in die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Radfahrerin wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht, das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit, am Pkw entstand Sachschaden.

Am 21.08.2020 gegen 16:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Kradfahrer die B 281 zwischen Saargrund und Siegmundsburg. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad und kollidierte in der weiteren Folge mit der Leitplanke. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht und das Krad musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt.

Am 21.08.2020 befuhren ein 61-jähriger und ein 46-jähriger Pkw-Fahrer die Steinbergstraße in Saargrund in Richtung Schirnrod. Als der 61-jährige nach links in sein Grundstück abbiegen wollte, übersah er den nun im Überholvorgang befindlichen Pkw und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der abbiegende Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe abgebunden.

Zu einer Unfallflucht kam es in den Mittagsstunden des 21.08.2020 in der Gemeindestraße in Waffenrod. Ein unbekannter Pkw kollidierte mit einem vor einer Garage abgeparkten blauen Pkw Dacia. Der im Heckbereich entstandene Schaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle.

In der Zeit vom 20.08.2020 zum 21.08.2020 kam es zu einer Unfallflucht in Hildburghausen, Rosa-Luxemburg-Straße. In der Rosa-Luxemburg-Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung Waldstraße wurde ein Pkw Peugeot abgeparkt. Gegenüber befinden sich quer zur Fahrbahn mehrere Pkw-Stellplätze. Durch einen unbekannten Pkw wurde vermutlich beim Ausparken der gegenüberstehende Pkw beschädigt. Durch Zeugen wurde ein silberfarbener Pkw Ford Focus festgestellt, welcher zum Unfallzeitpunkt in der gegenüberliegenden Stellfläche abgeparkt war. Im Zusammenhang mit der Aufnahme der Unfallflucht wurde bekannt, dass eine Kennzeichentafel entwendet wurde. Diese war an einer Pkw-Stellfläche in der Karl-Liebknecht -Straße als Reservierungsschild angebracht. Ein Zeuge der Unfallflucht informiert am gleichen Abend, dass der Pkw Ford Focus in Hildburghausen in einer Gartenanlage gesehen wurde. Der Pkw konnte in der Gartenanlage festgestellt werden. Neben diversen Unfallspuren befand sich an diesem Pkw auch die entwendete Kennzeichentafel. Der Pkw wurde sichergestellt.

