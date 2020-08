Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugensuche nach Unfallflucht

Oberhof (ots)

In der Zeit vom 14.08.2020, 15:30 Uhr bis 17.08.2020, 11:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Zieleinlaufs der Rennschlittenbahn in Oberhof, Ohrdrufer Straße ein Verkehrsunfall, wobei durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein parkender Pkw an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden am Pkw wurde mit 3700 Euro beziffert. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Suhl unter 03681 369 224

