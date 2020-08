Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtenden Dieb gestellt

Suhl (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr kam es im Lidl in Suhl zu einem Ladendiebstahl, bei welchem eine männliche Person Lebensmittel im Wert von ca. 70 Euro entwendete. Der Mann steckte die Waren in seinen Rucksack und verließ den Markt ohne zu bezahlen. Eine Verkäuferin bekam das mit und verfolgte den Ladendieb. Dieser konnte letztendlich durch die hinzueilenden Polizeibeamten festgehalten werden. Während der Flucht hatte sich der Täter seines Rucksacks entledigt. Dieser konnte jedoch wieder aufgefunden werden. Gegen den 24 jährigen Marokkaner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell