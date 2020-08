Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht in Meiningen

Suhl (ots)

Ein 50-jähriger, aus Meiningen stammender Mann hatte seinen BMW am Abend des 20.08.2020 in der Wettiner Straße in Meiningen längs der Fahrbahn geparkt. Als er am 21.08.2020 sein Fahrzeug nutzen wollte stellte er einen Schaden am Frontstoßfänger fest. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte vermutlich beim Ein/Ausparken den BMW beschädigt und im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell