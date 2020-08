Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geparktes Auto in Meiningen beschädigt.

Suhl (ots)

Im Zeitraum vom Abend des 20.08.2020 zum Mittag des 21.08.2020 wurde durch unbekannte Täter ein geparkter Pkw in Meiningen beschädigt. Ein 41-jähriger Meininger hatte seinen Mitsubishi in der Heinrich-Heine-Straße in Meiningen auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Als er am 21.08.2020 das Fahrzeug nutzen wollte, stellte er 3 kreisrunde Eindellungen an einer der Fahrzeugtüren, sowie eine gesplitterte Seitenscheibe fest. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

