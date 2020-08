Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Enkeltrick

Bad Liebenstein (ots)

Eine 92-Jährige aus Bad Liebenstein erhielt bereits am Dienstag den Anruf von ihrer angeblichen Enkelin. Diese gab am Telefon an, dass sie nach einem Unfall 14.000 Euro für die Auto-Reparatur benötige. Außerdem fragte sie, wie viel Geld die Frau auf ihrem Sparbuch habe. Daraufhin beendete die ältere Dame das Gespräch. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell