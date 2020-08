Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Handtasche auf Mann eingeschlagen

Hildburghausen (ots)

Donnerstagnachmittag schlug eine unbekannte Frau aus derzeit noch unbekanntem Grund mit ihrer Handtasche auf den Kopf eines Fahrrad-Fahrers, der in der Wiesenstraße in Hildburghausen unterwegs war. Der 69-jährige Radler stürzte daraufhin und erlitt schwere Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich. Diese mussten ärztlich behandelt werden. Die Absuche nach der Frau bleib erfolglos. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03681 7789-0 zu melden.

