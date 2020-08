Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beutel war verschwunden

Suhl (ots)

Nachdem eine Rentnerin am Donnerstag gegen 18:00 Uhr das Grab ihres verstorbenen Mannes auf dem Friedhof in der "Straße der Opfer des Faschismus" in Suhl gepflegt hatte, setzte sich die ältere Dame auf eine Bank, um sich auszuruhen. Dabei stellte sie fest, dass ihr blauer Stoffbeutel sowie ihr Schlüsselbund verschwunden waren. Die Absuche des Friedhofes, gemeinsam mit den eingesetzten Beamten, verlief erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

