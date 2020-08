Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen (ots)

Am Dienstag zwischen 8:30 Uhr 10:30 Uhr streifte ein vermutlich roter PKW den rechten Radkasten eines Skoda, der in der Werrastraße in Meiningen geparkt war. Dabei entstand Sachschaden. Der unbekannte Verursacher fuhr einfach davon, ohne alle notwendigen Angaben zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell