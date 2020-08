Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht durch Fahrad-Fahrer

Suhl (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrrad-Fahrer war am Mittwoch gegen 7:30 Uhr auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Suhl unterwegs. Er übersah einen Suzuki, dessen Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr hinten auf. Danach radelte der Unbekannte davon, ohne sich um den Sachschaden am Auto zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

