Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto-Svcheibe eingeschlagen

Suhl (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 9:30 Uhr die hintere Seitenscheibe eines Mazda einzuschlagen, der in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl geparkt war. Die Scheibe ging dabei nicht zu Bruch, jedoch entstanden oberflächliche Schäden. Die Täter schlugen danach die rechte Seitenscheibe ein. Aus dem Auto fehlte nichts, da keine Wertgegenstände im Fahrzeug lagen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 036981 369-224 zu melden.

