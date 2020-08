Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baumstumpf brannte

Meiningen (ots)

Mittwochmorgen brannte ein morscher Baumstumpf in der Heinrich-Heine-Straße in Meiningen. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen, so dass kein weiterer Sachschaden entstand. Auch für angrenzende Flächen oder Gebäude bestand keine Gefahr. Die Brandursache ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell