Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am Dienstag gegen 06:50 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeug-Führer mit einem weißen Transporter die Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg aus Richtung Oberschönau kommend. Im Bereich des Abzweiges "Hammergasse" geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und streifte seitlich einen entgegenkommenden weißen Opel Corsa. An dessen Fahrerseite entstand erheblicher Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zu dessen Transporter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

