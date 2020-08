Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb konnte geschnappt werden

Suhl (ots)

Die Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Straße "Senfte" in Suhl informierte Dienstagnachmittag die Polizei, nachdem ein Mann südländischen Typs Waren im Wert von etwa 40 Euro aus dem Markt mitgehen ließ und anschließend flüchtete. Die eingesetzten Beamten stellten den 19-jährigen Langfinger und zeigten ihn an.

