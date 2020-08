Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Mehrfamilienhaus

Meiningen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nachtigallenstraße in Meiningen. Eine Anwohnerin stellte das Feuer fest und informierte kurz nach 1 Uhr die Rettungsleitstelle. Die Kameraden der Feuerwehr evakuierten alle 13 Bewohner des Hauses und begannen mit den Löscharbeiten. Nach etwa 1,5 Stunden war der Brand unter Kontrolle. Zwei Hausbewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufnehmen, sobald die Feuerwehr den Brandort freigegeben hat.

