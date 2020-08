Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbeutel verloren

Wasungen (ots)

Der Geldbeutel rutschte am Sonntag gegen 20:00 Uhr aus der Hosentasche eines 61-Jährigen, während dieser mit seinem Fahrrad die Damaschkestraße in Wasungen befuhr. Am nächsten Morgen stellte er den Verlust fest und fuhr die Strecke erneut ab. Dabei entdeckte er den Geldbeutel auf der Straße, jedoch waren 40 Euro sowie die EC-Karte verschwunden. Später stellte der Mann fest, dass insgesamt 2.000 Euro vom Konto fehlten. Er erstattete Anzeige. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

