Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken und unter Drogeneinfluss gefahren

Schleusegrund (ots)

Montagabend befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto die Bibergrundstraße in Engenstein. Hinter einer leichten Linkskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei Straßenlaternen. Dort endete die Fahrt. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv. Außerdem pustete der Fahrer 1,9 Promille in den Alkomaten. Verletzt kam er ins Klinikum. Das Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Beamten erstatteten Anzeige.

