Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchte Sprengung von Zigarettenautomaten

Suhl (ots)

Am Dienstag gegen 0:40 Uhr versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Kirchgasse in Suhl zu sprengen. Danach rannten die vier Jugendlichen davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Eine Absuche blieb leider erfolglos. Der Automat blieb unbeschädigt. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell