Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Halt Polizei!

Suhl (ots)

Ein nichtdeutscher Staatsbürger steckte Montagnachmittag mehrere Parfüm-Packungen im Gesamtwert von rund 200 Euro in seine Umhängetasche. Danach versuchte er den Kassenbereich der Drogerie im Steinweg in Suhl ohne zu bezahlen zu passieren. Eine Mitarbeiterin sprach den Mann an, der daraufhin Reißaus nehmen wollte. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, indem sie "halt Polizei" rief. Der Dieb blieb tatsächlich stehen. Die Herausgabe seiner Personalien verweigerte er allerdings. Die Beamten zeigten den 26-Jährigen nach der Identitätsfeststellung an.

