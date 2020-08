Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Auto

Suhl (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 14:00 Uhr und Montag, 7:30 Uhr zerschlugen Unbekannte die rechte Seitenscheibe eines VW, der auf einem Parkplatz in der "Großen Beerbergstraße" in Suhl geparkt war. Aus dem Auto ließen die Täter das Radio sowie die Klimaanlage mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

