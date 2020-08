Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfall im Schwimmbad

Schmalkalden (ots)

Vier ausländische Kinder im Alter zwischen 11 und 13 Jahren befanden sich am Sonntag gegen 15:30 Uhr am Eingang zum Schwimmbad in Schmalkalden, als sie von einer Gruppe Unbekannter mit ethnisch diskriminierenden Worten beschimpft wurden. Bei den Beleidigungen blieb es nicht, denn einer der Jungen wurde an den Haaren festgehalten, während ein anderer zuerst einen Schlag mit der flachen Hand auf den Oberschenkel und anschließend eine Ohrfeige ins Gesicht einstecken musste. Den Rucksack eines der Kinder warfen die Störenfriede ins Wasser. Die zwei weiblichen und zwei männlichen Täter waren laut Personenbeschreibung allesamt im Alter zwischen ca. 15 und 18 Jahren. Diese flüchteten anschließend in Richtung Schmiedegasse. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Beleidigung auf politischer Grundlage sowie wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu den Jungendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell