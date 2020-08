Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radmuttern gelöst

Breitungen/Werra (ots)

Am Samstag zwischen 0:00 Uhr und 14:15 Uhr lösten Unbekannte alle vier Schrauben des linken Vorderrades von einem VW, der auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Petersberger Straße in Breitungen geparkt war. Während einer kurzen Fahrt vernahm die Fahrerin knackende Geräusche am Rad des Golfes und blieb stehen. Zum Glück kam es zu keinem Unfall. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

