Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand an ehemaligen Bowlingbahn

Bad Salzungen (ots)

Sonntagmittag brannte Bauschutt und Abfall, der vor der derzeit sanierten ehemaligen Bowlingbahn in der Straße "Am Stadion" in Bad Salzungen lagerte. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und schlimmeres verhindern. Die Höhe des Sachschadens sowie die Ursache des Brandes sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

