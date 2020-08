Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Suhl (ots)

Montagmorgen konnte ein Fahrzeug-Führer den Zusammenstoß mit einem Hirsch auf der Landstraße auf Höhe Suhl-Friedberg kurz vor der Autobahnauffahrt in Richtung Schleusingen nicht verhindern. Das Tier lief danach verletzt in den Wald. Eine Nachschau blieb ergebnislos. Am Auto entstand ca. 7.000 Euro Sachschaden.

