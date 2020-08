Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Suhl (ots)

Sonntagabend befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Auto die Dreisbachstraße in Suhl. Nach eigenen Angaben beschleunigte sein PKW eigenständig und kam nach rechts von der Straße ab. Der PKW landete in einer Grundstückseinfahrt. Dabei verletzte sich die Beifahrerin leicht und kam zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand etwa 9.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell