Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anzeige nach Haftbefehl

Bad Salzungen (ots)

Bei der Realisierung eines Haftbefehles in der Wohnung eines 30-Jährigen in der Fritz-Wagner-Straße in Bad Salzungen stellten Polizisten Samstagabend mehrere große Cannabispflanzen, weitere Drogen sowie Betäubungsmittelutensilien fest und stellten diese sicher. Der Mann erhielt eine Anzeige und musste die Beamten für die Vollstreckung des Haftbefehles zur Dienststelle begleiten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell