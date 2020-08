Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Motorrad gestürzt

Crock (ots)

Ein Fahrzeug-Führer war Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad zwischen Crock und Hirschendorf unterwegs, als er nach einem Bremsmanöver in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte. Dabei verletzte sich der 26-jährige Fahrer leicht. Am Motorrad sowie an einem Betonsockel neben der Straße entstand Sachschaden.

